寶寶智力受損、媽媽易患併發症　冬季孕婦應慎防水痘

冬季溫度低是水痘病毒活躍的時期，水痘病毒的威脅不只是幼童也包括成人，且對於孕婦的影響力最為嚴重。圖片來源：健康365

冬季溫度低是水痘病毒活躍的時期，水痘病毒的威脅不只是幼童也包括成人，且對於孕婦的影響力最為嚴重，若孕婦感染水痘，還會造成垂直感染，造成寶寶的器官先天性異常，提醒計畫懷孕或已經懷孕的女性千萬不可輕忽！

孕婦感染水痘後，體內的抗體並不會馬上就保護到胎兒，約4－5天後才會有作用，因此孕婦在產前5天或產後2天所感染的水痘，會讓寶寶一出身就嚴重感染，致死率高；若懷孕13周至20周感染，則會造成寶寶器官發育異常，腦部及四肢發展受損使胎兒畸形。

除此之外，孕婦感染水痘症狀也會加重，且患併發症的比例會提高，其中肺炎是較致命的併發症；目前有效預防水痘的方法就是施打水痘疫苗，在懷孕前三個月可施打，並減少出入公共場所，若家中或環境有水痘感染者，一定要做好隔離措施。

若不確定自己有沒有水痘抗體，應在孕前接受抽血檢查，若出現水痘症狀應在24小時內看診，及時控制病情，同時也應注意是否有其他不適症狀，如腦膜炎，會有頭痛、嘔吐症狀，肺炎有咳嗽、呼吸困難、發燒等症狀，應提高警覺接受治療。

(中時電子報)