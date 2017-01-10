Google地圖新功能 即時掌握大眾運輸到班資訊

為提升台灣使用者的行程規劃與大眾運輸轉乘體驗，Google今10日宣布Google地圖即時大眾運輸資訊(Real-time Transit)在台上線。這項即時大眾運輸資訊服務涵蓋全台鐵路資訊，以及台北市、新北市、桃園市、台中市與高雄市等五大城市的公車即時資訊，使用者只需簡單輸入出發地和目的地後，即可規劃市區內或者到鄰近縣市的大眾運輸路線與即時到班資訊，讓以大眾運輸工具為主要移動方式的使用者，更有效率的規劃行程。未來也將加入台南市等區域。

(旺報)