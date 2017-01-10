酗酒、肥胖致肝癌！醫師提倡保肝4要點
馬偕紀念醫院胃腸內科醫師王蒼恩表示， BC肝炎感染者占肝癌患者的大宗，但依他近年來的臨床經驗上發現，非BC肝炎導致罹患肝癌的患者，由一成增加至兩成，增加近一倍左右，而這些人大多為代謝症候群或酒精肝炎患者，推測與生活、飲食習慣改變有關。
王蒼恩醫師進一步分析，肝臟雖能代謝酒精裡的乙醇，但對於長期飲酒者，往往肝臟得一直進行代謝無法休息，造成肝功能勞累受損，國外研究連續5年每天喝58度高粱180毫升，造成肝硬化機率大幅上升1；而代謝症候群以肥胖者居多，而與其相關的脂肪肝，約二至三成會演變成脂肪性肝炎，最後變成肝硬化、肝癌；研究也顯示，肥胖者得到肝癌是非肥胖者的1.5至2.0倍2，預期未來酗酒和肥胖將成為國人肝癌主因。
由於肝臟沒有痛覺神經，不易有明顯症狀被察覺，而往往就醫時，已為中晚期肝癌。在臨床上，早期肝腫瘤大多為健檢時發現，因而才能及早治療。目前以超音波和電腦斷層為主要檢查工具，但臨床上常因影像檢測的敏感度原因，而無法清楚判斷腫瘤大小及惡化程度時，因此會建議使用磁振造影檢查。
王蒼恩醫師在門診上曾遇一位50歲男子，肝癌手術預後良好，在術後第三年追蹤時，在電腦斷層的影像上看不到肝腫瘤，但血液胎兒蛋白指數上升，卻一直找不出原因，最後做磁振造影加上MRI肝臟標靶顯影劑檢查後，在影像上清楚發現有四顆小型肝腫瘤，這是因為MRI肝臟標靶顯影劑能使一公分以下小腫瘤能清楚現形，提高醫師診斷正確率。
除了定期檢查之外，王蒼恩醫師提醒，代謝症候群患者謹記飲食均衡、熱量控制、少熬夜及規律運動等四大原則，才能讓肝工廠好好運轉。此外，癮君子減少喝酒次數，並且記得定期檢查，才能讓自己遠離肝苦人生。
(中時電子報)
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