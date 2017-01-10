寒冬送暖 昇恆昌捐贈復康巴士

桃園市長鄭文燦(右起)致贈回禮答謝昇恆昌董事長江松樺。(范揚光攝)

工作人員向昇恆昌總經理江建廷(左)及志工解說復康巴士設備。(范揚光攝)

昇恆昌寒冬送暖捐贈儀式上午舉行，昇恆昌董事長江松樺(中)與桃園市長鄭文燦(左三)等人在捐贈物資前合影留念。(范揚光攝)

寒冬歲末之際，免稅店龍頭昇恆昌捐贈3輛復康巴士給桃園市政府社會局，還有生活物資一批給獨居長者，讓需要的民眾感受雪中送炭的暖意。

昇恆昌董事長江松樺表示，自己是抱著感恩的心情回饋社會，也感謝桃園市政府讓昇恆昌有機會從事公益。江松樺還感性地說，年幼時雖然家中環境貧苦，但父親「一旦事業有成，一定要回饋社會」的教誨一直銘記在心。因此當昇恆昌得知桃園市急需復康巴士時，一口氣就捐了3輛，市長鄭文燦也稱讚這是單一企業單次捐贈數量最多的一次。

除了3輛復康巴士，昇恆昌也加碼捐贈生活物資一批給桃園、大園及蘆竹區的獨居長者，讓他們感受到歲末送暖的關懷；江松樺強調，雖然近來陸客緊縮及一例一休影響公司營收，但秉持企業責任公司方面不會裁員減薪，未來從事公益關懷弱勢的腳步更不會停歇。

(中時)