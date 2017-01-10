川普團隊「重返亞洲」政策 南海成美中交鋒點

川普團隊正積極布署自己的「重返亞洲」策略，南海將是未來中美的交鋒點。(美聯社)

川普團隊正積極布署自己的「重返亞洲」策略，以期望提高美國在亞太區域的能見度，這項策略包含重新對台灣感興趣，對中國採取強硬立場，除經貿外，南海將是未來中美的交鋒點。

《華盛頓郵報》報導，川普交接團隊正在幕後布署自己的「重返亞洲」政策。交接團隊成員表示，亞洲是川普政府首要焦點，對中國的立場將強硬，重表對台灣的興趣，與區域內盟友加強關係，對與北韓交往抱持質疑，強力支持美國太平洋艦隊在區域內巡弋。

川普交接團隊官員說，曾任太平洋艦隊軍官的川普白宮第一顧問巴農，對川普政府的亞洲策略，興致尤其濃厚。巴農和川普團隊中高層一致認為，歐巴馬重返亞洲政策失敗主因在於國防開支不足。

報導表示，將在11日赴國會接受人事聽證的川普政府國務卿提名人提勒森，已特別關注到中國，尤其是中共在南海的軍事擴充。

另一方面，各界關注的川普政府第二波外交和國防人事也逐漸浮現。曾在中國擔任記者後轉入美國陸戰隊的博明，已內定為白宮國家安全委員會亞洲資深主任；負責亞太事務的國務助卿則以薛瑞福呼聲最高，薛瑞福是小布希時代的亞太副助卿，諳中文、同情台灣；國防部助理部長則可能由小布希時代的白宮亞洲顧問韓裔車維德(Victor Cha)出線，車維德是為北韓問題專家。

(中時)