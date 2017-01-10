改善腰痠、駝背 男女都該強化核心肌群！

核心肌群指的是包住消化器官、生殖器官與下背脊椎的肌肉群，若此部位的肌肉鬆垮無力，就會影響脊椎的支撐度，導致駝背、椎間盤突出、骨盆歪斜等等。圖片來源：健康365

身體肌肉量不足是引起疾病的主因，而身體器官與脊椎周圍，都環繞著肌肉群，這些肌肉群對身體，都具有舉足輕重的影響力。

增加身體肌肉量不只能減少體脂肪，還能強健骨關節並改善新陳代謝，同時還能提高身體的基礎代謝率，進而減少心血管疾病、慢性病等疾病發生機率。攝取足夠的蛋白質與運動是提高肌肉量最好的方法，而鍛鍊身體的核心肌群最明顯的改變就是體態的調整。

核心肌群指的是包住消化器官、生殖器官與下背脊椎的肌肉群，若此部位的肌肉鬆垮無力，就會影響脊椎的支撐度，導致駝背、椎間盤突出、骨盆歪斜等等，也會壓迫到消化器官、泌尿生殖器官以及雙腿受力不平均，長期下來就會導致全身痠痛。核心肌群的肌力增強可幫助改善下背痛、腰痠，也建議常常久站久坐的族群應特別鍛鍊加強。

此外，女性鍛鍊核心肌群除了幫助體態優美外，還可避免子宮下垂、尿失禁，也有助陰道緊實，突出的小腹也會漸漸平坦，好處多多！針對核心肌群的訓練常見的運動有瑜珈彼拉提斯、棒式運動，進行這些運動時，同時建議應有專業人員陪同避免運動傷害。

(中時電子報)