陳曉升级當奶爸 獲NBA球星送祝福

陳曉喜獲麟兒，更獲得NBA球星祝福。(圖/陳曉微博)

藝人陳曉與陳妍希，兩人主演《神鵰俠侶》墜入愛河，並於今年結婚更產下一子「小星星」，初為父母的兩人也獲各界祝福，其中居然包含NBA球星湯普森，可說給足陳曉面子。

陳曉轉發湯普森貼文。(圖/陳曉微博)

NBA金州勇士球星湯普森，先是在微博發佈一段視頻，向喜獲麟兒的陳曉獻上祝福「陳曉，感謝你的支持，祝賀你寶寶誕生」，隨後陳曉也轉發這段視頻並留言「多谢湯神！希望你再次加入全明星」，兩人的互動也震驚所有網友，驚呼『没想到两位男神居然認識』，據悉陳曉相當熱愛籃球，還曾是國家二級運動員，而身為勇士隊球迷的他，更是湯普森的鐵粉，如今得到偶像的祝福，想必心情一定相當激動。

(中時電子報)