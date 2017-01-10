田麗受不了大陸尪 再婚2年又破局！
49歲女星田麗，2014年因為演出電視劇《下輩子還要嫁給你》邂逅大陸演員李雨澤，小倆口隱婚2年，直到今年6月才公開坦承結婚一事。然而她今(10日)又再度表示在半年前就和李雨澤協議離婚， 2年婚姻劃下句點。
田麗自爆在半年前和李雨澤協議離婚，只是因為兩人各忙各的，一直沒時間回哈爾濱辦手續，據《蘋果日報》報導，田麗稱兩人婚變最大主因，是李雨澤個性龜毛，兩人久久一次見面就吵架，讓她受不了。更有消息表示，李雨澤會查看田麗手機，也無法忍受妻子和男演員打招呼。
田麗外型亮眼，情史也豐富，曾和馬景濤有一段情，也曾和親民黨主席宋楚瑜小舅子陳定中有過短暫的3年婚姻，如今第二段婚姻又破局，田麗自信認為，男人到處都是，不怕，現在只想專心投入新戲《贏天下》工作，日子過得開心最重要。
(中時電子報)
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