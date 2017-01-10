荷蘭住宅顧問訪市府 林佳龍盼取經興辦社宅經驗

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阿姆斯特丹住宅協會聯盟政策顧問Jeroen van der Veer（左三），今日訪問台中市政；市長林佳龍（右三）盼取經荷蘭興辦社宅經驗！（陳世宗攝）

荷蘭阿姆斯特丹住宅協會聯盟政策顧問Jeroen van der Veer博士，10日至中市府拜會市長林佳龍，分享荷蘭社會住宅的經驗。林佳龍表示，荷蘭發展社會住宅已有150年歷史，制度上相對完善，市府為落實居住正義，設定在4年內興辦5000戶社會住宅，盼可以向荷蘭取經。

Jeroen van der Veer博士昨日到台中921菸類新社區、龍寶晴臻邸參訪，實地了解台中市！他說，荷蘭政府和民間組織協力推動社會住宅，由政府撥付部分預算，並由民間組織承擔部分社會責任共同興辦，政府也會賣掉老舊住宅，再興建、投資新住宅，以提高社會住宅的居住品質。

林佳龍表示，荷蘭有超過1/3的住宅單位是出租式社會住宅，台灣目前不到 0.1％，荷蘭社會住宅發展歷史已超過 150年，台中市則剛起步；市府配合中央8年20萬戶社會住宅政策，設定4年內興辦5000戶目標，陸續推動基地先期規劃、吸引民間投資，及政府自行興辦等政策。

林佳龍指出，歡迎Jeroen van der Veer博士未來再訪，盼藉此機會多交流社會住宅的興辦經驗。林佳龍致贈由台灣樟木與進口松木手工雕刻的台灣黑熊木雕，以表達誠摯歡迎。

都發局長王俊傑說，市府規畫4年內於19處基地興辦社會住宅，總計可提供6658戶，其中豐原區安康段、大里區光正段已正在興建，且持續規畫設計其它基地；除自建外，市府提供西屯區惠來厝、北屯區太原段、東區練武段等3塊土地，吸引民間投資興辦，鼓勵民間共同參與。

(中時)