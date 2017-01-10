磨課師翻轉樂齡 銀髮族學習力不容小覷
臺北醫學大學磨課師(MOOCs)課程，首開全球唯一的「物聯網促進樂齡老化」線上課程，短短幾天就吸引4千多人註冊學習，這些修課學生中，55％是65歲以上的老年人，顛覆過去線上課程都是年輕人修課的刻板印象。
誰說老人不懂科技？北醫大「磨課師」與歐洲線上課程平台FutureLean合作，從前年起陸續推出一系列線上課程，其中「物聯網促進樂齡老化」是由印度籍教授雪必兒開課，還未上線已有4000多人報名。
雪必兒表示，這個題目吸引許多高齡銀髮族前來學習，65歲以上占了54％，其中將近40％是66至75歲、14％是75歲以上的族群，年齡最大的學生是84歲的英國人。
為何老年人熱衷網路學習？雪必兒認為，除了對活躍老化（Active Aging）的課程有興趣之外，了解電腦、接受科技的老人愈來愈多，加上磨課師課程沒有年齡限制，這也是未來的學習趨勢。
(中時)
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