迎農曆新年 北市提醒注意商圈交通

台北市交通順暢小組今天提醒，「2017華人年味在台北」即日起在迪化商圈、華陰街、後車站商圈、台北地下街、寧夏商圈等地舉行，活動持續至除夕結束，行經相關路段請注意交通。

北市交通順暢小組彙整至1月22日止，預期影響交通重大活動及工程施工案件，提醒用路民眾可提早因應。

交通局表示，距農曆新年不到3週，評估會有大量活動、尾牙、採購或送禮車潮，預期增加道路交通負荷或影響交通順暢，建議民眾搭大眾運輸、騎自行車或走路抵達目的，若須自行開車，建議避開活動或施工地點及時段，或改道行駛，以免延誤行程。

在活動部分，「2017華人年味在台北」活動即日起在迪化商圈、華陰街、後車站商圈、台北地下街、寧夏商圈、榮濱商圈、四平商圈、沅陵街商圈舉行，持續至除夕當天結束。

施工部分，文山區運動中心前及興隆路3段304巷周邊全日皆有施工；士林區及北投區在格致路及東山路附近有管線工程；士林區重陽橋、萬華區華中橋耐震補強工程，於日間離峰及夜間時段施工；萬華區華中橋自行車道工程全日封閉機車道；忠孝西路路型改善工程，全日於北門周邊進行；信義區（信義路6段、福德街及中坡南路）、大同區（延平北路）及中正區（南海路）全日有捷運工程施工。1060110

(中央社)