司法關說案 馬英九二度出庭但未語

前總統馬英九被控在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，北院今天再度以被告身分傳喚馬英九出庭，他於下午1時55分許抵達北院，面對媒體不語，在隨扈陪同下步入偵查庭。

馬英九下午1時55分許抵達台北地檢署門口，並在隨扈陪同下，步上2樓前往台北地方法院法庭，面對大批媒體詢問時，均未開口回答。

關於這起自訴案，北院已於去年11月8日開庭審理，當時柯建銘與馬英九兩人在庭上正面交鋒。柯建銘說，馬英九介入司法個案是民主憲政之恥；馬英九則強調自己「沒有犯罪」、「這是大是大非的問題」等語。1060110

(中央社)