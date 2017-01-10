台灣精品公益路跑 胡志明市週末登場
台灣精品愛心公益路跑及台灣精品推廣活動將於14日起在越南經貿重鎮胡志明市舉行2天，預計將吸引近7000人參加路跑，另有大批消費者前往參觀與體驗台灣相關品牌，賽事等活動精彩可期。
由經濟部國際貿易局主辦、對外貿易發展協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」長期耕耘越南市場，今年再度贊助越南最知名胡志明市愛心公益路跑（HCMC Run），以響應公益並結合運動行銷的方式推廣台灣精品。
「台灣精品（Taiwan Excellence）」活動自2011年開始在越南推廣，今年邁入第7年，也是連續第3年贊助胡志明市公益路跑。除了路跑衣服外，還透過捐款約5000美元，幫助當地殘障人士與橙劑受害者。
主辦單位將在胡志明市Crescent Plaza購物中心以運動科技為主題設置台灣精品專區，展出相關優質品牌，讓民眾參觀與體驗。台灣精品越南市場代言人，也是越南知名演員兼歌星明恆（Minh Hang）將出席，與消費者互動，歌舞演出及主持抽獎等活動，推廣台灣品牌。
參加今年台灣精品活動廠商包括Johnson Health Tech、Microlife、Acer、Asus、HTC、MSI、Luxgen、Kymco、Horien Eye Secret 和SH-RD等品牌，將推廣最優越品質與功能的運動休閒設備等，活動精彩可期。1060110
(中央社)
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