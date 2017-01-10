陳副總統盼加拿大支持ICAO納入台灣

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副總統陳建仁今天表示，飛安是基本人權，不應受政治因素干擾，將台灣納入國際民航組織（ICAO）有助改善全球民用航空飛航安全，希望ICAO總部所在地的加拿大能持續支持台灣。

陳副總統今天上午接見加拿大國會議員訪問團一行，全程以英文致詞。陳副總統表示，台灣與加拿大合作交流頻繁，加拿大自2010年11月起開放對台灣國民免簽證待遇，到目前為止已經有35萬5000名國人受惠。

陳副總統說，近年來台灣赴加拿大觀光人數也大幅成長，台加航班從每週13班增加到目前的17班。加航（Air Canada）將自今年6月恢復溫哥華與台北每日直航航班，相信將有助提升雙邊人員互訪及商務交流。

陳副總統說，2010年起實施的台加青年度假打工協議，更深受台灣年輕朋友喜愛，每年開放1000個名額均很快就申請額滿，期盼加國青年亦能踴躍申請，體驗台灣充滿生命力的文化與生活。

談到台加雙邊經貿關係，陳副總統說，去年1月至9月統計顯示，台灣是加拿大全球第11大及亞洲第5大貿易夥伴，加國也是台灣鎳、鐵、煤等自然資源主要進口來源國。

陳副總統說，台加於去年1月簽署避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協議，獲得加國朝野政黨的支持，相信有助於雙方打造更佳的投資環境；去年12月台加在台北舉行年度經貿對話會議，係雙方經貿意見交流與推動具體進展的最佳平台，凡此都是台加雙邊關係蓬勃發展的最佳證明。

陳副總統提到，台灣政府正推動「新南向政策」，希望強化與東協及紐澳等國關係，因台灣是中國大陸及許多東協國家前5大外資來源國，如果加國企業希望進軍這些市場，台灣很樂意與加拿大企業攜手合作。

陳副總統說，台灣將積極推動洽簽「投資保障協定」（FIPA）與「經濟合作協定」（ECA），盼能藉投資自由化促進台加兩國經濟成長，也期盼加國持續支持台灣有意義參與國際組織。

陳副總統以台灣加入ICAO為例指出，飛安是基本人權，不應受政治因素干擾，將台灣納入ICAO將有助於改善全球民用航空飛航安全，他感謝加國政府及國會友人支持台灣參與ICAO，也希望ICAO總部所在地的加國能在該案上持續支持台灣。1060110

(中央社)