皮膚乾癬還會引起關節炎？及早發現防變形無法動

由於乾癬性關節炎惡化速度有時非常快，曾遇過病人在幾天內關節整個就腫得像香腸一樣，沒辦法自由彎曲，嚴重一點的會造成關節變形。圖片來源：健康365

乾癬其實不只是會發生在皮膚的疾病，屬於全身自體免疫的發炎性疾病，一旦罹患乾癬可能會引發乾癬性關節炎，破壞關節的功能，甚至導致高血壓、高血糖、高血脂等問題，如果沒有及早治療，有可能會讓誘發的疾病更為惡化。由皮膚科黃柏翰醫師提供專業建議，分享平常在看診時，發現乾癬患者併發關節炎，會如何建議他們呢？

通常病人來皮膚科看乾癬，一般也會順便詢問對方關節痛的問題，像是最近關節活動起來是否有點困難？會不會變得僵硬？有時要經過幾十分鐘後才比較好或動？經由這樣的詢問之下，幫助醫師可以早期診斷出乾癬性關節炎，由於乾癬性關節炎惡化速度有時非常快，曾遇過病人在幾天內關節整個就腫得像香腸一樣，沒辦法自由彎曲，嚴重一點的會造成關節變形。這時，及早發現治療顯得非常重要！

根據統計，乾癬性關節炎的高風險族群，約有85%的乾癬病患，如出現指甲症狀時，就要特別當心是發病初期。以及本身患有僵直性脊椎炎的患者，也會容易引發乾癬性關節炎。同時乾癬性關節炎可會合併虹彩炎，眼睛會整個模糊看不見、畏光的症狀，必須接受治療才能讓病情和合併症狀得到控制。

黃柏翰醫師分享在美國其實乾癬性關節炎有些是皮膚科醫師看，因為在治療乾癬時會先發現到關節的問題，如果處理不來才會轉診到風濕免疫科。由於乾癬和乾癬性關節炎的用藥一樣，必須以整體面來處理，最佳的狀況就是兩科一起合作，讓乾癬的患者可以得到最好的治療。

(中時電子報)