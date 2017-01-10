感冒不是發燒唯一成因！身體消炎才可有效退燒

發燒是身體免疫系統自然抵禦的反應，大部分的發燒是由感染引起，少部份原因是由於體內細胞發炎所導致。圖片來源：健康365

多數人認為發燒就是感冒了，便急著吃退燒藥退燒，但退燒就代表沒事了嗎？醫師提醒若原本有發燒的症狀應在看診時一併告知，避免延誤病情。

發燒是身體免疫系統自然抵禦的反應，大部分的發燒是由感染引起，少部份原因是由於體內細胞發炎所導致，像是癌症或自體免疫疾病的痛風、紅斑性狼瘡等等，因此發燒切勿馬上服用退燒藥退燒，應立即就醫檢查找出導致發燒的原因。

由細菌或病毒感染引起的發燒，病因大致上是感冒、流感、肺炎、急性扁條腺炎、急性中耳炎、腦膜炎、蜂窩性組織炎等等，發燒溫度不會越燒越高，當病菌消除時自然會退燒，要留意的是像腦膜炎會直接影響到腦部的疾病，若未及時消除病原，就會造成腦部傷害並讓智力受損。

雖然說發燒是一種正常的免疫反應，民眾不應過度擔心，但如果是心肺疾病的患者就要注意了，高燒會加速體內新陳代謝並讓心跳加快，加重心肺負擔，恐造成心臟衰竭或影響肺部功能。另外有研究指出退燒藥可能會讓病毒被免疫系統消滅的速度減慢，因為免疫系統被退燒藥抑制了，抵抗病菌的能力也減弱。

(中時電子報)