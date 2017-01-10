她被選為最想封殺藝人 網友曝其私下真面目
《綜藝大熱門》9日播出「製作單位最想封殺藝人排行榜」單元，8位綜藝咖接受百名工作人員票選，被選為第一名的是王俐人，
王俐人被票選「最想封殺的藝人」首位，不僅被爆對稿時只顧著和旁邊的人聊天，還說她聲音聽了就討厭，甚至還表示她就是老了，不過她高EQ回「都老了還有節目上我很開心，謝謝大家」，有網友看了後留言力挺，表示不覺得她這麼差，還有曾載過她的小黃司機出面曝光她私下一面，透露她雖然有距離感但很有禮貌，且當時她上車的地點像個慈善機構，誇她是個有愛心的人。
而排名第五的馬國賢被指講話老梗，還曾以「我是戲劇咖，要轉型」拒絕節目邀約，不過吳宗憲幫他緩頰，表示他因拍攝戲劇，要顧及劇中的形象問題，才少上節目。詹惟中被選為第二位，被指出喜歡置入打歌或書，不過他大方回「我就靠這個活的啊」。
(中時電子報)
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