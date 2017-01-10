溫差大易鼻塞、流鼻水 鼻過敏症狀你也有嗎？
這次的冬天感受到的不是極冷的感覺，而是早晚溫差懸殊讓人無所適從，身體也出現各種過敏反應，流鼻水是多數人會有的症狀，該如何有效舒緩呢？
鼻子過敏是由鼻子發炎引起，依發炎範圍不同會有些微不同的症狀，鼻過敏成因是過敏原與人體內的抗體結合，產生免疫反應使得鼻黏膜發炎，出現鼻子癢、流鼻水、鼻塞、打噴嚏等症狀，是人體免疫系統過度反應的表現。
溫度變化與環境中的塵螨，是引起過敏的最主要因素，要靠抗組織胺與類固醇藥物治療，兩者使用可抑制鼻子癢、流鼻水及抗發炎，另外一種是鼻竇炎，許多人常常誤以為是過敏性鼻炎，與過敏性鼻炎最大的差異就是鼻竇炎鼻竇炎多由細菌感染造成，分泌的是黃綠色、黏稠的鼻涕，容易與感冒合併發生。
過敏反應與體質大有關係，難以完全根治，建議可以靠運動來改善，因為免疫系統與自律神經互相牽引，而運動可調節體內自律神經並有助於鼻腔的控制，有助舒緩過敏反應，飲食也建議增加富含Omega-3的食物，像是鯖魚、鮭魚等深海魚，抑制身體的發炎反應。
(中時電子報)
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