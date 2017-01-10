跟希拉蕊搶位 傳喬治克隆尼有意競選紐約市長

繼希拉蕊之後，爆出影帝喬治克隆尼有意出來競選紐約市長寶座。(達志影像)

前陣子的美國總統大選，呈現出許多有趣的現象，其中包含了多數西洋明星死挺 希拉蕊一事，而奧斯卡影帝喬治克隆尼(George Clooney)也是其中一員，現在更傳出，他不只想當一個支持者，更想親身參予政治，傳喬治克隆尼有意競選紐約市長，夫妻倆已為進軍政壇而開始動作。

向來勇於對政治、社會議題發表意見的喬治克隆尼，自從跟人權律師艾默阿拉穆丁結婚後，一直有傳在老婆的支持下，影帝想轉換跑道，而據AceShowbiz報導，繼希拉蕊傳出可能競選紐約市長後，喬治克隆尼也被傳欲出來競爭，消息人士表示，喬治對此相當認真，已開始找人商談相關事宜。

55歲的喬治克隆尼，爆出可能跟昔日支持對象打對台，競爭紐約市長寶座，有傳夫妻倆為此已移居紐約，開始試水溫，看是否有機會出來選，雖然他過去相當支持希拉蕊，但喬治希望自己能勝出，想進軍政壇的理由很單純，就是希望貢獻自己的力量，讓國家人民再度團結起來。

(中時電子報)