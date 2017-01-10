愛的小手打死哭鬧童 男網友判7年半賠420萬

17歲黃姓單親媽媽2014年7月間將2歲兒子託付高姓男網友照顧，但高男因小孩哭鬧，竟以「愛的小手」揮打男童頭部、身體及大腿管教，造成其昏迷送醫不治，高男事後賠償420萬元與黃女和解；高雄地方法院審結，依傷害致死罪判他7年6月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，黃女在網路上認識經營網拍的29歲高姓男網友，高男見失業的黃女單親又育有1子，多次向黃表示可替她在高雄找工作，且母親領有保母證照，還可幫忙帶小孩，讓黃女2014年7月3日決定攜子從北部南下地居，並將孩子託付高男照顧。

沒想到，高男照顧黃女的小孩不到1周時間，就不堪男童哭鬧不休，竟一時氣憤，拿起「愛的小手」朝小孩頭、胸、背及大腿揮打管教，導致其頭部左後方受傷而昏迷，高雖緊急叫救護車送醫救治，但男童仍在隔天因顱內出血、腦挫傷引起神經性休克死亡。

高男在法院審理時承認拿「愛的小手」揮打男童雙手，因男童閃躲才打到胸部及背部，不過男童頭部傷勢，應該是自己跌倒造成的；合議庭根據驗屍報告認定，男童頭部、身體傷痕，有與「愛的小手」棒桿位置相符的印痕，認定高犯行明確。

合議庭審結認為，高受託照顧男童，卻因孩子哭鬧，而情緒失控拿「愛的小手」揮打管教，沒有殺人犯意或故意，且考量他已與黃女以420 萬元達成民事和解，足以見得其盡力賠償、彌補自己造成的憾事，依傷害致死罪判刑7年6月。

(中時)