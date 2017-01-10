女登山客摔斷腿 消防員巧遇揹下山

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嘉義縣消防隊員蔡宗樺10日休假前往嘉義山區大巃頂步道健走自我訓練，巧遇1名女登山客摔倒右腳開放性骨折，立即揹負下山，由救護車送醫治療。（嘉義縣消防局第三大隊提供）中央社記者黃國芳傳真 106年1月10日

嘉義縣消防隊員蔡宗樺今天休假前往嘉義山區大巃頂步道健走自我訓練，巧遇1名女登山客摔倒右腳開放性骨折，立即揹負下山，由救護車送醫治療。

嘉義縣消防局第三大隊表示，竹崎分隊員蔡宗樺今天利用休假日至轄內登山，自我加強體能訓練，在上午10時10分左右，發現1名50歲晏姓女登山客於大巃頂步道健走時，不慎右腳踩空階梯摔倒，導致右腳腳踝開放性骨折，立即撥打119。

蔡宗樺發現晏女傷勢嚴重，且大巃頂步道至獨立山的奉天岩廣場，還有一段距離，於是以人力揹負至奉天岩廣場等待救護車到達，給予包紮固定後，隨即由救護車送醫治療。

第三大隊大隊長蔡建安指出，消防工作水裡來、火裡去，除了工作危險艱鉅外，消防員應具備基本的耐力和體力，平時就會自我體能訓練。

蔡建安表示，蔡宗樺熟稔消防工作，不僅是嘉義縣消防局救助教官，更擔任救護助教，今天熱心為民服務，值得嘉許表揚。1060110

(中央社)