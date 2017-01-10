共抗中國 印度考慮售越南區域防禦飛彈

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為共同對抗中國大陸威脅，印度正在討論出售「天空」（Akash）區域防禦飛彈系統給越南。

「印度時報」（Times of India）指出，隨著中國大陸持續阻撓印度加入核子供應國組織（NSG）及印度提報「穆罕默德軍」首腦阿茲哈（Masood Azhar）為聯合國恐怖分子黑名單，且派遣艦艇進入印度洋活動，印度正與中國大陸「後院國家」加速軍事合作關係作為回應。

印度正積極與日本、越南等國家擴大戰略與軍事夥伴關係，成為上述回應的主要發展。

報導引述消息人士透露，印度正與越南探討出售「天空」區域防禦飛彈給越南。越南對這筆交易非常感興趣，加上印度對「天空」飛彈擁有96%的自製率，因此出售給越南相對簡單。

「天空」飛彈可攻擊25公里外的無人機或飛機，攔截來襲的飛彈，是由印度國防研究暨發展組織（Defence Research and Development Organisation, DRDO）研發完成。

印度先前也加速出售「布拉莫斯」（BrahMos）超音速巡弋飛彈系統和「伐魯納斯叉」（Varunastra）反潛魚雷給越南，甚至考慮出售裝配布拉莫斯飛彈的軍艦給越南，以協助越南面對不斷出沒南海的中共解放軍各類軍艦和潛艦。

此外，印度今年也展開以自家空軍蘇愷30MKI（Su-30MKI）戰機訓練越南戰鬥飛行員的計畫，就如同過去3年指導越南海軍學習如何操控複雜的俄製基洛級（Kilo-class）潛艦一樣。

印度國防部長巴里卡（Manohar Parrikar）曾說，越南是印度「親密的朋友」，幾項旨在強化雙方國防合作的計畫都在進行中，包括幫助越南升級裝備到訓練越南軍人操作戰機、潛艦等。

印度總理莫迪去年9月訪問越南時，兩國決定把雙方的「戰略夥伴關係」提升為「全面戰略夥伴關係」，莫迪並宣布把對越南軍方的信貸額度提高為5億美元，雙方正不斷增強軍事合作，共同對抗「中國威脅」。1060110

(中央社)