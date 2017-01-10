腎臟病患打嗝服藥 陷入昏迷洗腎解危
1名患有腎臟病的老爺爺因打嗝打不停到診所看病拿藥，服藥後竟嚴重昏迷，就醫後才發現服下肌肉鬆弛劑，引發嚴重副作用。
醫師指出，老先生有腎臟病，診所開的肌肉鬆弛劑雖有抑制打嗝的作用，不過老先生的腎臟沒有辦法代謝藥物的成分，在大腦裡發生作用，導致中毒。
彰化醫院腎臟科醫師蔡旻叡指出，這名老爺爺是慢性腎臟病第五期的患者，曾在台南市的一間醫學中心就診服藥，後來老爺爺因不斷打嗝，前往診所就醫，老爺爺看完病後回到家服藥，沒多久就開始腳步不穩，且有嗜睡的問題，隔天上午就呈現重度昏迷。
蔡旻叡說，老先生後來被送到醫院的急診室，他們判斷和藥物有關，於是詢問家屬以及調閱雲端病歷，發現是診所醫師所開的藥物所致。
蔡旻叡表示，診所為老先生開了一種抑制腦部中樞傳導的藥物，功能在於鬆弛肌肉，也有抑制打嗝的作用，不過由於藥物從腎臟代謝，腎臟病患者因代謝不良，藥物難以排出體外。
蔡旻叡說，藥物無法排出體外，在大腦中的濃度會越來越高，造成神經中毒，進而產生嗜睡、頭痛以及噁心等副作用，甚至意識混亂或昏迷，醫院於是安排老爺爺進行血液透析治療，意識狀況才慢慢恢復正常，不過需要定期洗腎。
蔡旻叡呼籲腎臟病患要特別注意用藥安全，前往不同的診所或醫院看診時，一定要告知醫師病史，醫師才能避免開立可能引發嚴重副作用或可能造成腎功能惡化的藥品，避免吃錯藥發生問題。1060110
(中央社)
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