動作微調 南山張鎮衙找回準頭

張鎮衙投籃姿勢微調收到效果。（葉士弘攝）

本屆HBL預賽表現不盡理想的南山高中張鎮衙，經過預賽結束後1個月左右時間的訓練，12強賽首戰面對光復高中，就以單場4個三分球、攻下17分的表現，證明自己應有實力，也獲得教練許時清肯定，他能找回準頭，關鍵就是來自教練的提醒，「我的動作有些細微修改。」

張鎮衙預賽表現不佳，許時清發現他的出手動作變樣，「鎮衙出手動作太快，沒用到下半身力量，延續動能斷掉，導致肩、肘用力，讓動作跑掉，連帶影響準頭。」許時清在練球時透過提醒與練習，讓張鎮衙投籃動作恢復成「1字形」，也在12強賽首戰驗收成果。

身高195公分的張鎮衙，以「明仁雙塔」之姿進入南山高中，隨即進行轉型準備，經過1年磨練，新學年展開，無論在投籃準度與策應上都有進步，但無論是他自己與許時清都認為，「防守」是接下來轉型路上的最大關卡，他說：「防守都會對到身材較矮小的球員，速度很快，常跟不上。」

許時清則認為，張鎮衙在防守要進步，必須透過練習與比賽去記憶、去習慣面對矮小球員的防守方式與技巧，他表示，張鎮衙現在身體的肌肉，還留在打4、5號的肌群，必須去累積更多經驗，去讓身體習慣轉型打法。

(中時電子報)