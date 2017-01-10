司法關說案 柯建銘籲馬英九勿再狡辯

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前總統馬英九被控在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，台北地方法院今天傳喚民進黨立委柯建銘出庭，柯建銘抵達時，呼籲馬英九勿再狡辯，否則一定會受到歷史的鞭屍。

柯建銘指控馬英九在特偵組偵辦司法關說案時疑洩密，北院今天下午2時開庭，柯建銘、馬英九先後於下午1時45分、1時55分抵達。

柯建銘受訪時表示，這起案件從民國102年10月提告迄今，走了3年多終於到了召開審判庭的時刻，而本案最大的意義，就是「捍衛憲政體制、終結特務治國」。

柯建銘說，馬英九違法亂憲、前檢察總長黃世銘監聽國會逾越司法，是任何民主國家所不容的事情。因此本案件是司法改革「最具指標性」的案子，且黃世銘去年遭判有罪，代表馬英九罪刑難逃。

柯建銘強調，今天院方除了傳喚馬英九外，還傳喚隨行秘書林有振，而馬英九還將所有罪行推給林有振，代表「韓國有閨蜜門，馬英九則是獨創秘書門」。

柯建銘最後也呼籲馬英九勿再狡辯，應留下最後的尊嚴，否則不只罪刑難逃，還一定會接受歷史的鞭屍。1060110

(中央社)