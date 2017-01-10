蝗蟲無人機大軍 美國防部測試成功
美國國防部可能很快就能對敵人發動一場21世紀版的蝗蟲大軍攻擊。官員們今天表示，他們成功測試了一整群約103架微型無人機。
法新社報導，研發這款新型自主式武器系統取得重大進展，得利於人工智能的改進，使得一群小型機器人能在人類指揮下展開集體行動，變得可能。
軍事戰略家高度希望像這種無人機群能便宜量產，以期能以數量優勢壓垮敵人的防禦。
五角大廈在一項聲明指出，這場去年10月於加州進行的世界最大規模微型無人機測試，是由3架F/A-18超級大黃蜂戰機施放103具「Perdix」微型無人機，每具Perdix約16公分。
聲明說：「微型無人機群展現出先進的群體行為，如同集體決策般，能很適應地編隊飛行與自動修正。」
五角大廈的戰略能力辦公室（Strategic Capabilities Office）主任羅柏（William Roper）說：「Perdix不是預先編好程式的同步個體，而是一個集體，機群共享一個做決策的大腦，並能彼此順應，就像自然界裡的一群生物一樣，個體都聽從於群體的整體意志」。
羅柏說：「因為每架Perdix能彼此通訊及協調，機群中不需有領導者，個別飛機加入或離開，都無礙整個機群運作」（譯者：中央社陳亦偉）1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。