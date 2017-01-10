蝗蟲無人機大軍 美國防部測試成功

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美國國防部可能很快就能對敵人發動一場21世紀版的蝗蟲大軍攻擊。官員們今天表示，他們成功測試了一整群約103架微型無人機。

法新社報導，研發這款新型自主式武器系統取得重大進展，得利於人工智能的改進，使得一群小型機器人能在人類指揮下展開集體行動，變得可能。

軍事戰略家高度希望像這種無人機群能便宜量產，以期能以數量優勢壓垮敵人的防禦。

五角大廈在一項聲明指出，這場去年10月於加州進行的世界最大規模微型無人機測試，是由3架F/A-18超級大黃蜂戰機施放103具「Perdix」微型無人機，每具Perdix約16公分。

聲明說：「微型無人機群展現出先進的群體行為，如同集體決策般，能很適應地編隊飛行與自動修正。」

五角大廈的戰略能力辦公室（Strategic Capabilities Office）主任羅柏（William Roper）說：「Perdix不是預先編好程式的同步個體，而是一個集體，機群共享一個做決策的大腦，並能彼此順應，就像自然界裡的一群生物一樣，個體都聽從於群體的整體意志」。

羅柏說：「因為每架Perdix能彼此通訊及協調，機群中不需有領導者，個別飛機加入或離開，都無礙整個機群運作」（譯者：中央社陳亦偉）1060110

(中央社)