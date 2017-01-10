照專評估長照需求 未來可到醫院做

衛福部長林奏延（右）10日表示，將加強出院準備計畫和居家照護整合，未來照管專員可視情況到醫院評估，讓照護無縫接軌。健保署則說，希望2月可以上路。中央社記者陳偉婷攝 106年1月10日

衛福部長林奏延今天表示，將加強出院準備計畫和居家照護整合，未來照管專員可視情況到醫院評估，讓照護無縫接軌。健保署則說，希望2月可以上路。

長照2.0上路，衛生福利部長林奏延上午到宜蘭視察，了解健保居家醫療照護整合銜接長照2.0服務狀況。

居家醫療整合照護計畫由社區內醫事服務機構組成照護團隊共同合作，提供患者居家醫療、重度居家醫療、安寧療護3階段的連續性居家醫療與全人照護，進而銜接衛福部目前推動的長期照顧服務2.0計畫，讓兩者無縫接軌，讓長者在家安老。

不過，實務運作上，因評估長照需求、分配資源的照管專員、負擔照顧工作的照服員人力不足、或資源溝通不足，有些患者出院後沒辦法得到及時服務，家屬在面對緊急病症時，常手足無措。

林奏延表示，今年度交給中央健康保險署2大重要任務，其一就是要加強出院準備和居家照護的銜接，對於需要長照資源的個案，在出院前就應該介入評估，如果需要照專支援，照專也可以到醫院評估，患者得到的服務不中斷。

健保署長李伯璋則表示，現行醫院就有做出院準備計畫，長照是評估是其中一項。以往醫院常常只關注到「把病人送出院」，但沒有花很多心思在長照這塊，健保署有提高給付來做為「獎勵」，目前是給付1500點。

李伯璋說，將和照護司討論，在出院準備評估這塊加入照管專員評估，變成「必備」項目，且會增加給付點數，讓誘因更強，希望農曆年後就可以上路。

照護司長蔡淑鳳說，照護司會全力促成醫療出院準備和照顧管理銜接，以現行來說，兩端的溝通沒有連結好，確實可能發生案家出院了，服務還沒到的狀況。

蔡淑鳳說，長照評估工作醫事人員就有能力可以做，只是還需要一些培訓，不一定要照管專員進到醫院。若有特殊狀況需要照專到院評估，也可以到院，讓評估更多元、彈性。

她說，一般需要長照的患者，醫院在出院前2週就會告知家屬，要做後續的準備，未來會直接加強醫院端和照服單位的聯繫，若醫院評估有需要，即時提出申請，有時間可以準備，一出院，服務就到位。

針對評估方式，蔡淑鳳說，未來希望醫院端和照管單位評估工具一致，不要兩端都評或評的不一樣，也會做評估人員的認可、培訓工作。1060110

(中央社)