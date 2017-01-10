維護空品 中市府建「空氣盒子」資料開放平台

台中市政府為落實環境教育，提升市民對空氣品質自主防護的能力；特與訊舟科技公司合作，於全市232所市立國小建置「空氣盒子」！（陳世宗翻攝）

台中市政府為落實環境教育，提升市民對空氣品質自主防護的能力，與訊舟科技公司合作，於全市232所市立國小建置「空氣盒子」；學校師生及市民可從空氣盒子網站或APP，了解生活周遭校園的溫度、濕度及細懸浮微粒等即時資訊，共同維護生活環境品質。

研考會表示，空氣品質是民眾每日關心的議題，市府為此啟動多項措施，包括在104年成立跨局處「台中市空氣污染減量工作小組」，強化橫向聯繫機制，執行33項空氣污染管制措施；104年底爭取市議會支持通過制定「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等。

市府預計4年內將可減少生煤使用量40％，並於去年4月與台電台中火力發電廠協商達成共識，在台中市空氣品質達一定等級即啟動降載機制，突破了地方政府常年以來無法碰觸及撼動的問題。

研考會強調，市府接續在去年12月率全國之先，通過「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」，要求溫室氣體排放量超過500萬公噸以上的場所，應配合公告訂定溫室氣體排放量自主管理計畫，徹底執行排放量管理，改善空氣品質。

為提升市民對空氣品質自主防護的能力，更進一步帶動民眾減少空汙觀念，市府於台中市232所市立國小建置「空氣盒子」，民眾可由市府資料開放平台了解生活周遭校園的溫度、濕度及細懸浮微粒(PM2.5)等即時資訊及7日內偵測資料，歡迎多加利用。

(中時)