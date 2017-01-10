吉見一起來台訓練 練到想打陳偉殷？
日職中日龍隊投手吉見一起，這個月來台找好「麻吉」陳偉殷一同自主訓練、了解美式的訓練方式，但跟著陳偉殷體驗高強度的重量訓練，也讓吉見一起有點吃不消。
這次會選擇來台灣和陳偉殷一同進行自主訓練，吉見一起表示，自己對於美式的訓練很感興趣，並非是技術方面，而是希望能從陳偉殷身上了解美國的訓練觀念和經驗。兩名老戰友相隔5年後又一起進行訓練、一起傳接球，讓殷仔又重溫過去在中日龍的時光。
這幾天的訓練下來，陳偉殷笑說，吉見一起向他反應「很累」，尤其重量訓練，從日職轉戰大聯盟的陳偉殷表示：「日本很少做重訓的東西，(吉見一起)他開過刀所以有做重量，但強度沒有這麼強，在台灣的訓練量又更重一點。」同時因訓練緊湊，中間的休息時間很短，讓吉見一起沒辦法馬上跟上。
吉見一起也在個人粉絲專頁上發佈自己在台灣做重量的影片，只見他在放下器材後喘吁吁的走向一旁的笑得很開心的陳偉殷，接著輕輕朝他腰部揮拳，陳偉殷粉絲團轉發這則影片，並寫下，「吉見一起練到想打陳偉殷？陳偉殷道場真的很操！」
去年是吉見一起動完韌帶置換手術後的第一個完整球季，共出賽21場，拿下6勝7敗、自責分率3.08，陳偉殷也很期待看到好友今年能有更好成績，「滿期待他今年的表現，看看他的球速會不會比之前更快。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。