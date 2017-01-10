吉見一起來台訓練 練到想打陳偉殷？

吉見一起（右）來台隨陳偉殷自主訓練，請教美式訓練觀念。（葉姵妤攝）

日職中日龍隊投手吉見一起，這個月來台找好「麻吉」陳偉殷一同自主訓練、了解美式的訓練方式，但跟著陳偉殷體驗高強度的重量訓練，也讓吉見一起有點吃不消。

這次會選擇來台灣和陳偉殷一同進行自主訓練，吉見一起表示，自己對於美式的訓練很感興趣，並非是技術方面，而是希望能從陳偉殷身上了解美國的訓練觀念和經驗。兩名老戰友相隔5年後又一起進行訓練、一起傳接球，讓殷仔又重溫過去在中日龍的時光。

這幾天的訓練下來，陳偉殷笑說，吉見一起向他反應「很累」，尤其重量訓練，從日職轉戰大聯盟的陳偉殷表示：「日本很少做重訓的東西，(吉見一起)他開過刀所以有做重量，但強度沒有這麼強，在台灣的訓練量又更重一點。」同時因訓練緊湊，中間的休息時間很短，讓吉見一起沒辦法馬上跟上。

吉見一起也在個人粉絲專頁上發佈自己在台灣做重量的影片，只見他在放下器材後喘吁吁的走向一旁的笑得很開心的陳偉殷，接著輕輕朝他腰部揮拳，陳偉殷粉絲團轉發這則影片，並寫下，「吉見一起練到想打陳偉殷？陳偉殷道場真的很操！」

去年是吉見一起動完韌帶置換手術後的第一個完整球季，共出賽21場，拿下6勝7敗、自責分率3.08，陳偉殷也很期待看到好友今年能有更好成績，「滿期待他今年的表現，看看他的球速會不會比之前更快。」

(中時電子報)