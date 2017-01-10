高雄長庚成立雷射針灸中 完全無痛

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雷射針灸具備無痛、零感染風險好處，相當適合怕痛的病人。（林宏聰攝）

高雄長庚「雷射針灸治療中心」今日正式揭牌。（林宏聰攝）

高雄長庚醫院整合中西醫學，成立全台首創「雷射針灸治療中心」。（林宏聰攝）

怕痛的病人有福了！高雄長庚醫院整合中西醫學，成立全台首創「雷射針灸治療中心」，以低強度雷射刺激正確穴位，效果和傳統針灸無異，且完全無痛，更杜絕感染風險，原本怕痛、年幼病患聽到針灸就退避三舍，如今皆能輕鬆接受治療。

高雄長庚10日下午為「中西醫整合雷射針灸治療中心」揭牌，院長李炫昇表示，日前他收治的人工關節置換病人，術後復原期接受中醫雷射針灸，不僅消腫快，疼痛也明顯減輕，2016里約奧運，高長派醫師隨隊提供雷射針灸服務，選手反應良好。

中醫科系副主任胡文龍說，傳統針灸屬侵入性治療，會痛，且有感染風險，早期雷射針灸使用波長、頻率均不對，經過調整並加大10倍功率，現在新一代雷射針灸的效果與傳統針灸一樣，同時具備無痛、零感染優點。

他指出，雷射針灸適應症多，包括過敏性鼻炎、感冒、氣喘、結膜炎、近視、胃下垂、十二指腸潰瘍、胃酸過多、腦中風後輕癱、偏頭痛、膀胱功能不良、五十肩、網球肘、關節炎、自閉症、過動症等均有療效，疼痛控制效果也很顯著。

傳統針灸多半需要留針，每次治療至少需時15分鐘，而雷射針灸掌上型儀器相當省時，每個穴位只需5秒，每次治療約3至5分鐘即可完成，不過目前雷射針灸自費治療1次要價400元，傳統治療則是健保給付，仍具價格優勢。

(中時)