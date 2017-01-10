高雄長庚成立雷射針灸中 完全無痛
怕痛的病人有福了！高雄長庚醫院整合中西醫學，成立全台首創「雷射針灸治療中心」，以低強度雷射刺激正確穴位，效果和傳統針灸無異，且完全無痛，更杜絕感染風險，原本怕痛、年幼病患聽到針灸就退避三舍，如今皆能輕鬆接受治療。
高雄長庚10日下午為「中西醫整合雷射針灸治療中心」揭牌，院長李炫昇表示，日前他收治的人工關節置換病人，術後復原期接受中醫雷射針灸，不僅消腫快，疼痛也明顯減輕，2016里約奧運，高長派醫師隨隊提供雷射針灸服務，選手反應良好。
中醫科系副主任胡文龍說，傳統針灸屬侵入性治療，會痛，且有感染風險，早期雷射針灸使用波長、頻率均不對，經過調整並加大10倍功率，現在新一代雷射針灸的效果與傳統針灸一樣，同時具備無痛、零感染優點。
他指出，雷射針灸適應症多，包括過敏性鼻炎、感冒、氣喘、結膜炎、近視、胃下垂、十二指腸潰瘍、胃酸過多、腦中風後輕癱、偏頭痛、膀胱功能不良、五十肩、網球肘、關節炎、自閉症、過動症等均有療效，疼痛控制效果也很顯著。
傳統針灸多半需要留針，每次治療至少需時15分鐘，而雷射針灸掌上型儀器相當省時，每個穴位只需5秒，每次治療約3至5分鐘即可完成，不過目前雷射針灸自費治療1次要價400元，傳統治療則是健保給付，仍具價格優勢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。