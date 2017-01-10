飛機上有蛇! 阿聯酋班機因巨蟒停飛
阿聯酋航空一架由中東國家阿曼（Sultanate of Oman）飛往杜拜（Dubai）的飛機因故停飛，停飛的原因令人驚訝：貨艙內發現一條蟒蛇！
據英媒BBC報導，一名行李搬運工近日在阿聯酋EK0863客機貨艙內發現巨蟒，該班機因此取消飛行。對此，阿聯酋航空發言人表示，這條蟒蛇是在旅客登機前被發現，過徹底搜查與安全檢測後，EK0863班機才重新起飛。但發言人沒有說明這條蟒蛇的品種，亦無透露這條蟒蛇是否有毒。
「飛機上有蛇」並不只是電影的情節，此前也有相關的新聞報導。2013年，一架航班自澳洲飛往巴布亞紐幾內亞（Independent State of Papua New Guinea）的航班，在起飛後20分鐘後，發現一條3公尺長的蟒蛇攀附於機翼。
一開始乘客僅能從機窗看到蟒蛇頭，但在蟒蛇試圖將自己拉回到機翼內時，蛇身不慎被引擎捲入，因而在白色的機身留下斑斑血跡。飛機降落地面後，該蟒蛇已經死亡。
(中時電子報)
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