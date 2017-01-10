NBA下起三分雨 進入得分大爆發新時代

衛斯布魯克有望成為55年來首位單季場均大三元的球員、有3隊邁向打破單場三分球平均出手次數紀錄、球員單場得分動輒40、50分的次數益見頻繁，標誌著NBA進入新的得分時代。

法新社報導，拜規則改變鼓勵更多外圍投射，以及更多球員意識到在三分線外出手的好處勝過風險，現代球員越來越強調三分球，讓美國職籃NBA逐漸成為長程射手與多才多藝選手的天堂。

奧克拉荷馬市雷霆隊的衛斯布魯克（Russell Westbrook）目前以場均31.4分傲視聯盟，另有10.6籃板及10.3助攻，有望繼「大O」羅伯森（Oscar Robertson）後，再次成為單季能繳出場均大三元的球員。羅伯森1961-62球季於79場比賽中，繳出場均30.8分、12.5籃板與11.4助攻的驚人成績。

但也別忽視休士頓火箭隊的哈登（James Harden）。他8日才加入衛斯布魯克與喬丹（Michael Jordan）之列，成為40年來能於單季多次達成單場轟40分兼大三元的球員。

不只衛斯布魯克與哈登表現驚人，NBA本季已有8名球員出現單場轟破50分的演出，追平聯盟紀錄。這當中還不包括4度榮膺最有價值球員（MVP）的詹姆斯（LeBron James），以及杜蘭特（Kevin Durant）、洛夫（Kevin Love）、厄文（Kyrie Irving）和三分神射手柯瑞（Stephen Curry）。

NBA於2004年修改規則，罰球線外以手觸碰的「Hand Checking」均屬犯規，讓快速與靈巧的選手有更多優勢；在此之前，5次NBA的MVP員有4次是大個子，但在規則修改後，鳳凰城太陽隊後衛奈許（Steve Nash）連拿2次MVP，投外線也越來越多及更形重要。

由哈登率領的火箭，目前每場比賽平均三分球出手39.8次，正朝打破他們自身於2014-15賽季所創32.7次的紀錄邁進；衛冕軍克里夫蘭騎士與戰績墊後的布魯克林籃網隊，也有機會破紀錄。1060110

(中央社)