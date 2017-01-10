劉德立出席巴拿馬國殤日典禮

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中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間9日出席，由瓦雷拉總統在巴拿馬舊城區獨立廣場所主持之巴拿馬「國殤日」(Dia de los Martires)升旗暨降半旗典禮。

巴最高法院院長普拉多（Jose Ayu Prado）、部會首長、巴京市長布蘭東（Jose Isabel Blandon）、國會議員、外交使節團、受難家屬代表及媒體記者等計約百餘人出席，氣氛莊嚴隆重。

典禮畢，瓦雷拉偕出席典禮貴賓步行前往慈悲聖母教堂(Parroquia Nuestra Senora de la Merced)參加國殤日紀念祈福彌撒，期間，劉德立曾兩度與瓦雷拉握手致意並簡短寒暄問候新年。

巴拿馬「國殤日」係為紀念1964年1月9日因向美國政府要求歸還運河區所有權之愛國運動而遭美軍武裝鎮壓犧牲之巴國學子。

巴美曾因此短暫中止外交關係近4個月，此事件並導致巴美於1977年9月7日由美國總統卡特(Jimmy Carter)及巴拿馬總統杜里荷(Omar Torrijos)共同簽署「巴拿馬運河條約」(Tratados Torrijos-Carter，又稱杜里荷-卡特條約)。繼而於1999年12月31日，巴拿馬正式收回運河主權。1060110

(中央社)