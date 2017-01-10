田麗昔離婚宋楚瑜小舅子 男會空姐成導火線

田麗和陳定中曾有3年婚姻。（圖／中時資料照片）

田麗、陳定中2006年離婚。（圖／中時資料照片）

田麗今證實和李雨澤半年前協議離婚。（圖／取自田麗、李雨澤圍脖微博）

大美女田麗今(10日)傳出和大陸男星李雨澤二婚破局，兩人早在半年前就協議離婚，而外型亮眼的田麗出道以來身邊不乏追求者，除了和馬景濤談過轟轟烈烈的戀愛，2003年她曾嫁給宋楚瑜小舅子陳定中，然陳定中2006年被爆和長腿空姐約會，成為壓垮婚姻最後一根稻草，不久後便宣布離婚。

2006年陳定中被《自由時報》爆料和空姐幽會，事後他澄清只是到飯店裡吃海鮮，強調和田麗離婚主因是「個性不合」，且兩人一年多前便在談離婚，否認劈腿。田麗恢復單身後，2012年因演出電視劇《下輩子還要嫁給你》認識李雨澤，兩人相識相戀，2014年低調再婚，因兩人都屬二婚，故沒選擇宴客。

田麗曾表示，第一段婚姻結束後，原抱定這輩子不再走入婚姻的打算，沒想到遇到李雨澤，兩人背景相近，讓她改變不婚念頭，還想過生個愛的結晶，田麗為此徵詢過人工受孕方式，今突傳婚變，使人不勝唏噓。

(中時電子報)