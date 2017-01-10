天皇退位有譜？ 日媒：已在草擬2019新年號
日本現任天皇先前提出因年事已高，欲生前退位讓賢的願望，在經過日本朝野與民間長時間且多次溝通討論後，態勢似乎逐漸明朗化。目前可能透過國會制定專法，特許這一代的「生前退位」。日本多家媒體今報導，安倍政府擬讓當今天皇於就任30年（2019）退位，目前已在商討與草擬未來太子德仁即位後的新年號名稱。
據日本產經新聞報導，自從日本國會先前達成專法與「僅限一代」的共識後，當今天皇讓位的可能性愈來愈高。最新的消息更指出，安倍政府目前已在草擬未來太子德仁繼位後的新年號名稱，預計將在當今天皇即位30週年（平成31年/2019）元月公告，這也意味著天皇之位屆時將進行交接。仿效中國古代皇朝的年號紀元，日本在明治天皇登基後立法限制，一代天皇僅用一個年號，直到皇位交替才進行改元。
在日本過去的歷史上，天皇退位或讓位並非特例，尤其在戰亂時期，退位的天皇被稱為「上皇」、如有剃度出家者則稱為「法皇」，多半還能把持朝政或發動戰爭。但在如今的《皇室典範》內並沒有允許天皇能生前退位，皇位傳承方式只剩下在前任天皇逝世後由太子繼承的一種。最近的一次就是在1989年1月7日昭和天皇駕崩後，由皇太子明仁繼位，並由時任內閣官房長官的小淵惠三宣布新年號為「平成」。
經過日本朝野與民間學者的多次商議後，日本國會擬在今年3月份提出最終研究報告，由參眾兩院進行最後協商，最快在5月表決制定專法。同時藉此機會重新審視現行《皇室典範》的多項爭議，例如女性皇族無繼承權與結婚脫離皇籍的法條，未來都將可能列入議論的範圍之內，為長年缺少男性繼承人的日本皇室打開一條新的出路。
(中時電子報)
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