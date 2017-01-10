ㄚ桃園哥─過新年搭機捷， LINE免費貼圖上線。（甘嘉雯攝）

ㄚ桃園哥─過新年搭機捷， LINE免費貼圖上線。（甘嘉雯攝）

市府搭配農曆春節及即將通車的機場捷運，推出「ㄚ桃園哥─過新年搭機捷」LINE免費貼圖，市府新聞長張惇涵10日表示，以桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥為主角的16款貼圖，即日起至2月9日止，只要加入「桃園市政府LINE官方帳號」好友，就可以免費下載貼圖，使用期限為90天，民眾說，最喜歡結合時事的「給你滿滿大平台」款式。

(中時)