轟-6展現全新作戰能力

中共轟-6轟炸機。（網路照片）

解放軍的轟-6K轟炸機，在中央電視台於12月28日公佈的一段影片中展示了新的作戰能力。美國軍事專家費雪（Richard Fisher），在投給《詹氏防衛周刊》的文章中指出，影片中的轟-6轟炸機在其兩座機翼下方，每座可配備六枚炸彈的六個掛架上，各懸掛了六枚的250公斤炸彈。

毫無疑問，中共當局想透過這段影片對外界展示轟-6具有攜帶總計高達36枚炸彈的能力。另外，費雪還注意到該影片中的轟-6發射了一枚7.36尺長的KD-63光學導引巡弋飛彈。費雪指出在一般人的認知裡，轟-6機翼下可裝備六枚長劍-10A巡弋飛彈。此款飛彈射程長達2,200公里，並具有搭載核子彈頭的能力。KD-63的射程只有200公里，應該是用於執行短程打擊任務。

同時費雪也注意到，影片裡還有一架轟-6K轟炸機裝備可用於發射KD-88電視紅外線導引飛彈的導引裝置。

(中時電子報)