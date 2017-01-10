奧克蘭網賽逆轉勝 盧彥勳晉16強

台灣網球一哥盧彥勳今天於奧克蘭網賽首輪，在先丟首盤的情況下，靠連兩盤在搶七中勝出，以2比1的盤數逆轉擊敗對手晉級16強。

總獎金45萬美元（約新台幣1438萬元）的奧克蘭網賽，當地時間9日起在紐西蘭的奧克蘭進行6天的賽事。

男子單打世界排名61名的盧彥勳，今天對上世界排名51名的俄羅斯選手卡察諾夫﹙Karen Khachanov﹚。

這場比賽的首盤盧彥勳面臨苦戰，在第9局失守遭對方破發的情況下，先以4比6讓出。

次盤盧彥勳在第3局又被對手破發，所幸他也隨即破了對手發球局，雙方一路僵持到6比6，讓比賽進入搶七，搶七大戰中盧彥勳一度以4比5落後，眼看戰情危急，他及時穩住陣腳連下3分，以7比6（5）扳平戰局。

決勝的第3局戰情再度陷入膠著，兩人再度戰到6比6平手，連兩局打入搶七大戰，搶七的比賽中兩人依舊打得難分難捨，盧彥勳直到最後才驚險以7比6（9）獲勝。

在以2比1的盤數逆轉獲勝後，盧彥勳成功闖進16強，下場比賽將出戰美國選手強生（Steve Johnson），兩人過去3度交手，盧彥勳在2013年的溫斯頓賽勒姆公開賽（Winston-SalemOpen）、2014年的奧克蘭網賽對強森拿下2連勝，2015年的溫斯頓賽勒姆公開賽8強戰兩人再度碰頭，當時盧彥勳因背傷復發決定棄賽。1060110

(中央社)