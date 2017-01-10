陸學者：經濟仍處低谷 關鍵是企業創新
中國大陸官方今天公布2016年全年生產者物價指數統計數據。有大陸學者表示，大陸經濟現在仍處於長周期的低谷，需要企業創新才能真正走向復甦。
大陸國家統計局今天公布2016年12月生產者物價指數（PPI）年增率大幅上升為5.5%，漲幅創5年新高；2016年全年PPI年減1.4%，衰退幅度比2015年縮小3.8個百分點。
復旦大學特聘教授孫立堅告訴中央社記者，包括中國大陸在內，全世界的經濟表現目前都在走向價格修復，走出2008年金融危機後的通縮陰影。
隨著大陸「去產能、去庫存」政策改善供需，加上全球大宗商品價格上漲，大陸去年12月的PPI年增率大幅上漲。
孫立堅說，必須要注意的是，反映成本端的PPI上升快，而反映利潤端的物價指數若升得太慢，會出現企業獲利條件惡化，對當前大陸呼籲經濟發展要「脫虛向實」是一大挑戰。
他說，實體經濟要復甦，不能單看生產資源價格，關鍵是消費端要對產品或服務買單，而經濟進入「長周期」低谷的特點是，一般的價格刺激已經很難對消費者起作用，關鍵是市場上要提供新概念的產品和服務方式。
孫立堅說，對大陸來說，新產品關乎創新能力，關鍵或許是在物聯網、大數據等方面的應用，但是許多企業債務負擔大，沒精力做創新；又或者新創公司靠投資者賺錢，但並沒有真正形成讓消費者認可的商業模式。
他認為，當前大陸政府「去產能、去庫存、降成本」等政策，是為創新騰出空間，但未來2、3年對大陸經濟仍是處於低谷階段。1060110
(中央社)
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