重生現曙光 台中中區舊大樓都更會揭牌
曾是台中市黃金地段的原遠東百貨及綜合大樓，自民國89年起閒置至今。台中市都發局輔導所有權人成立「原遠東百貨大樓及綜合大樓都市更新會」今天揭牌，讓中區重生再見曙光。
閒置的原遠東百貨大樓過去為台中市最著名的地標之一，而綜合大樓則是台中市最早的綜合性商業大樓，104年原遠東百貨大樓、綜合大樓及成功路側土地及建築物所有權人陸續有意願參與都市更新，市府也協助輔導所有權人成立都市更新會，去年11月底都發局准予立案。
台中市長林佳龍出席揭牌典禮時表示，過去這裡曾相當繁榮，但隨都市發展後逐漸沒落，然而市府透過各種方式努力帶動復甦，而今天中區原遠東百貨及綜合大樓的都更會正式成立，不僅是為中區再生的重要里程碑，也代表民間看到中區再生的希望，加入支持，顯示中區將要開始翻轉。
林佳龍提到，「原遠東百貨大樓及綜合大樓都市更新會」一定能帶動中區其它都更案；目前中央也透過各種政策性的獎勵，希望能推動都市更新，而台中的舊中區就是最需要都更的地方，市府也會全力支持，讓都更案順利並盡快完成。
林佳龍強調，「舊城新生」是台中市恢復昔日繁榮及市民光榮感最重要的事，隨著近日鐵路高架化及柳川、綠川陸續整治，已看見希望與曙光，現在再加上都更會成立，相信中區再生指日可待。
都發局表示，原遠東百貨大樓、綜合大樓及成功路側都市更新案是繼千越大樓案第二件都市更新重建案，此處於台中市舊市區核心，鄰近台中車站、東協廣場、台中州廳、宮原眼科等台中市重點地標，未來配合綠川掀蓋，綠空鐵道計畫完成將串聯台糖與干城，形成文化走廊。1060110
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。