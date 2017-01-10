重生現曙光 台中中區舊大樓都更會揭牌

曾是台中市黃金地段的原遠東百貨及綜合大樓，自民國89年起閒置至今。台中市都發局輔導所有權人成立「原遠東百貨大樓及綜合大樓都市更新會」今天揭牌，讓中區重生再見曙光。

閒置的原遠東百貨大樓過去為台中市最著名的地標之一，而綜合大樓則是台中市最早的綜合性商業大樓，104年原遠東百貨大樓、綜合大樓及成功路側土地及建築物所有權人陸續有意願參與都市更新，市府也協助輔導所有權人成立都市更新會，去年11月底都發局准予立案。

台中市長林佳龍出席揭牌典禮時表示，過去這裡曾相當繁榮，但隨都市發展後逐漸沒落，然而市府透過各種方式努力帶動復甦，而今天中區原遠東百貨及綜合大樓的都更會正式成立，不僅是為中區再生的重要里程碑，也代表民間看到中區再生的希望，加入支持，顯示中區將要開始翻轉。

林佳龍提到，「原遠東百貨大樓及綜合大樓都市更新會」一定能帶動中區其它都更案；目前中央也透過各種政策性的獎勵，希望能推動都市更新，而台中的舊中區就是最需要都更的地方，市府也會全力支持，讓都更案順利並盡快完成。

林佳龍強調，「舊城新生」是台中市恢復昔日繁榮及市民光榮感最重要的事，隨著近日鐵路高架化及柳川、綠川陸續整治，已看見希望與曙光，現在再加上都更會成立，相信中區再生指日可待。

都發局表示，原遠東百貨大樓、綜合大樓及成功路側都市更新案是繼千越大樓案第二件都市更新重建案，此處於台中市舊市區核心，鄰近台中車站、東協廣場、台中州廳、宮原眼科等台中市重點地標，未來配合綠川掀蓋，綠空鐵道計畫完成將串聯台糖與干城，形成文化走廊。1060110

(中央社)