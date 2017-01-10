府：總統見奧蒂嘉 不是意外的事情

國安會副秘書長曾厚仁今天說，總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面，不是意外的事情，「不是總統突然接到人家電話，就突然跑過去跟人家見面」。

蔡總統今天下午抵達尼加拉瓜，晚間與尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、奧蒂嘉的夫人暨副總統穆麗優（Rosario Murillo）會面，但台灣隨行採訪團卻是在飯店新聞中心看尼國電視直播才知道。

總統府發言人黃重諺會後指出，這場會面晚間約6時30分開始，進行到晚間8時15分左右，全程約100分，原先表定30分。

曾厚仁會後轉述，很早就確定會有這場會面的安排，至於確切的時間，則是在宏都拉斯出訪時就知道，來到尼加拉瓜之後，跟對方還有繼續聯繫。

曾厚仁說，今天發生的情形與最初預定的時間是完全一樣，府方在國內開過幾次協調會，預定的時間就是今天發生的時間，「這不是意外的事情，不是總統突然接到人家電話，就突然跑過去跟人家見面，絕對不是這樣的情況」。

不過，他也坦承，在會面現場，發言人告訴他，他才知道有直播。

曾厚仁指出，雖然國內的報導報了很多很離譜的事情，「但是我們一直很有信心」，會面會按照雙邊默契來進行。

另外，曾厚仁轉述，奧蒂嘉向蔡總統說，他雖然是台灣堅定的友人，但是一直都沒有機會來台灣訪問，奧蒂嘉說，如果未來台灣與尼加拉瓜之間，有什麼重要的協議可以簽署的話，他很樂意帶著夫人一起到台灣訪問。

曾厚仁說，蔡總統聽到奧蒂嘉這樣說，也表達非常歡迎，希望兩國之間透過彼此的合作，尋找一個重要協議，如果雙方可以找到一個重要協議可以簽署的話，當然非常歡迎奧蒂嘉與夫人來台灣訪問。

曾厚仁指出，今天會面氣氛非常好，很多是回憶過去多年來與台灣不同的交往情形，奧蒂嘉特別表示，他這次與蔡總統見面，「兩人的頻率非常相近，兩人的默契非常好，這是雙邊關係裡面一個很好的發展」。1060110

(中央社)