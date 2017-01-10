大出意外 四川女子紋眉後變成關公
當個「人工美女」也是要靠運氣，四川成都一名女子小陳2016年7月跑去紋眉，外型清秀的她紋眉後，眉宇之間充滿了關公的陽剛氣息。小陳哭喪著臉說，這眉毛太影響形象了，不利職場競爭。
星島日報今天報導，小陳紋眉後，眉形呈倒八字，眉頭棱角分明如同刀切，顏色非常深。街頭民眾看到後也忍不住說，「女生這樣不好吧，太粗獷了」、「像毀容一樣，怎麼做成這樣子啊」。
小陳表示，「朋友說她有個阿姨，做眉毛做了十多年了。說她做的很好，要做就做她店裡做的最好的。人民幣1900元！」經過3個小時的紋眉後，小陳睜開眼被自己的「關公眉毛」嚇了一跳。
紋眉的老闆趕忙解釋，「給你繡的顏色深一點，會保持的時間更長」，再等1個月，顏色便不會這麼深了。只是1個月後，「關公眉毛」並沒有什麼變化，這樣的眉毛甚至影響到她的生活和工作。
小陳說，自己是櫃檯人員，原本有機會晉升為董事長助理，但在員工投票過程，卻因為自己的「關公眉毛」引來一張反對票，最後沒能勝出。
眉毛顏色一直退不去，小陳覺得自己被騙了，要求紋眉店退錢，但遭到對方拒絕。老闆娘甚至拿出多張客人的紋眉照片證明「其他人都很滿意」，而這些照片中的女子每個人也都有一對「關公眉毛」。1060110
(中央社)
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