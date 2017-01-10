黃之鋒遭攻擊 綠委：陳國恩列待觀察

香港眾志秘書長黃之鋒等人日前來台，遭抗議人士攻擊。民主進步黨籍立法委員王定宇今天表示，警政署事前部署、事後偵辦是不及格的，警政署長陳國恩列待觀察，應亡羊補牢。

時代力量日前邀香港眾志秘書長黃之鋒和香港立法會議員姚松炎、羅冠聰、朱凱迪來台參加「時代眾志‧自決力量-臺港新生代議員論壇」。愛國同心會、中華統一促進黨號召群眾前往桃園國際機場、松江101國際會議中心等地陳抗，並發生叫囂、推擠衝突。

民進黨立委王定宇、劉櫂豪今天舉行記者會。王定宇說，這次事件警政署事前預防佈置、當下處置，以及事後追緝，「是不及格的」，陳國恩要把這幾部分補強起來；警政署要做治安單位該做的事，不是做宣導單位的事，陳國恩已列為待觀察，但還有機會亡羊補牢，否則真的要好好思考，「坐在這位子上，台灣人能不能接受？」

王定宇說，陳抗團體不可以阻礙任何人進去參與年金改革會議，做到這點就是好署長；如果做不到，讓人家用民主消滅民主，「讓全世界看到中國黑幫可以有這種行為去討好中國老大，那這個署長可以換別人做做看」。

劉櫂豪表示，香港議員來台，遭群眾暴力相向，警政單位，卻束手無策、反應不夠積極；他不認為黑衣人是吃飽沒事到現場去，背後一定有團體，甚至與中國有所連結，警政單位都該積極去了解，這是治安事件也是國安事件。

劉櫂豪說，陳國恩可能一開始沒想到事情會這麼嚴重，接下來應積極反映部署、掌握情資，若有人要破壞合法集會時，應有迅速、效率排除的決心和行動，將繼續觀察陳國恩後續表現，盼對陳抗事件有更好作為。1060110

(中央社)