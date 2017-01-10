不滿對日慰安婦和解 南韓自焚和尚不治
南韓首爾1家醫院今天指出，日前因抗議總統朴槿惠在慰安婦議題上與日本達成協議而自焚的和尚，已經不治。
美聯社報導，這名64歲和尚7日在抗議遭彈劾總統朴槿惠的集會上自焚。現場遺留他的筆記型電腦，裡頭找到他批評朴槿惠2015年與日本達成協議的內容。南韓婦女在第二次世界大戰時被迫成為日軍性奴，這項協議以日本首相道歉並保證賠償數以百萬計美元，換取化解僵局。
國立首爾大學附屬醫院（Seoul National University Hospital）昨晚宣告，燒燙傷導致這名和尚多重器官衰竭而不治。
慰安婦爭議是1910到1945年日本佔領朝半島殖民統治的遺緒。許多南韓、北韓人對日據時代仍有很深的怨恨。
朴槿惠跟日本達成的協議因未經仍健在的前慰安婦同意而引起批評。兩國簽署協議時形容，這是「最終且不可逆轉的」，日方承諾對首爾1個協助被害人的基金提供經費。
南韓則表示，將避免在該議題上批評日本，並將試圖拆除引發日本不滿的駐首爾大使館前1尊代表戰時性奴的銅像。
不過，在釜山日本總領事館前也被設置另1尊類似銅像後，日方本月初召回駐南韓大使並中止經濟對話，使得上述協議的未來充滿疑問。南韓外長指出，對日方召回大使的決定「非常遺憾」。（譯者：中央社何宏儒）1060110
(中央社)
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