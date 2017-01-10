貓剪耳未絕育？　 TNR補助質疑濫發

民眾近來發現家貓被當流浪貓帶去絕育，甚至有母貓被當成公貓遭二次剖腹。（甘嘉雯翻攝）

民眾近來發現家貓被當流浪貓帶去絕育，甚至有母貓被當成公貓遭二次剖腹。（甘嘉雯翻攝）

民眾近來發現家貓被當流浪貓帶去絕育，甚至有母貓被當成公貓遭二次剖腹。（甘嘉雯翻攝）

公貓母貓分不清！近來有民眾飼養的家貓被當成流浪貓誤抓、剖腹多次，更誇張的是，有流浪貓遭剪耳卻未結紮，卻向政府單位請領絕育補助，民眾質疑有不肖人士與獸醫院合謀圖利，造成TNR補助淪為毛小孩的災難，因此向市議員范綱祥陳情。

(中時)