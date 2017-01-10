中職開領隊會議 台日對抗賽總教練將出爐

中職今開會員大會。（葉姵妤攝）

富邦悍將領隊蔡承儒。（葉姵妤攝）

中華職棒今天(10日)召開會員大會及理監事會，完成富邦悍將領隊蔡承儒及球團人士的入會程序，並進行理監事補選，預計3點再召開領隊會議，除了進行新球季賽程抽籤外，也會針對2月28日、3月1日兩場中職、日本隊對抗賽細節進行討論，中職聯隊總教練人選也預計在今天會中決定。

(中時電子報)