台灣燈會開幕晚會 林國基設計的雲林華服將走秀

我要評比

模特兒身上穿的是林國基為2017台灣燈會走秀設計的雲林味禮服。（周麗蘭攝）

正面看是加長型的旗袍。（周麗蘭攝）

側看很像背板上的藍色公雞（鳳凰）。（周麗蘭攝）

設計師林國基（中）是雲林子弟。（周麗蘭攝）

知名服裝設計大師林國基是雲林人，他受縣府之邀以雲林為元素設計時裝，將於今年台灣燈會開幕晚會上走秀，文化處今天舉行記者會曝光其中幾套。

雲林沿海養殖的吳郭魚，也成為林國基的發想素材，他以魚鱗提煉的膠原蛋白融入布料，並以魚鱗片為時尚主題。

另一套短洋裝的印花則是台西鄉畫家丁仁桐的作品，仔細瞧可看出婦女蹲坐著剖蚵。

林國基說，這次設計任務是融合民俗、時尚、雲林元素，傳達雲林文化特色給更多人知道。

林國基也受邀為2017台灣燈會的服務人員設計禮賓服裝，雖有人認為看起來很像「車掌小姐」，但他認為那就是腦海裡的故鄉味。

文化處長林孟儀指出，2月11日正式開幕點燈的晚上，林國基將把國際時裝秀伸展台搬到台灣燈會的大舞台走秀，有「雲林風情畫」、「金雞報喜慶豐收」、「時尚燈會嘉年華」、「越夜越美麗」四大主題。

(中時)