美兩大黨聯提制俄 川普陷入兩難

白宮模型。(美聯社)

數名民主黨和共和黨參議員周一皆表示，將提議對俄羅斯進行「全面性」制裁，以回應俄羅斯試圖影響去年總統大選的行為，此舉將會讓即將上任總統的富豪川普(Donald Trump) 陷入兩難，川普之前表示不斷表示他希望和俄羅斯建立良好關係。

根據路透社(Reuters)報導，共和黨參議員、曾參選過美國總統的馬侃(John McCain)、民主黨參議員班‧卡定(Ben Cardin)和羅伯特·曼南德茲(Robert Menendez)皆表示，將因俄羅斯試圖介入美國選舉，立法推動全面性制裁。

川普本人一直不相信這項俄羅斯試圖介入美國選舉的傳聞，但在美國情報單位上週指出俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)發動這起介入案後，已被川普指派的白宮幕僚長萊恩斯·蒲博思(Reince Priebus)，因此在週日不情願的同意，俄羅斯的確發動針對民主黨的駭客攻擊。

這使得川普正式上任後，可能必須面臨來自多方的壓力，迫使他必須在軍事、外交、經濟和甚至是態度上對俄羅斯做出強硬的反應。共和黨也對川普希望改善美俄關係這方面深感不安，可能會防止川普提供俄羅斯，現在莫斯科最希望獲得的東西─快速解除經濟制裁。莫斯科自2014年併吞烏克蘭的克里米亞(Crimea)後，就遭到經濟制裁。

現在共和黨參議員林賽·葛蘭姆(Lindsey Graham)和馬侃皆表示，將提議實施比當時更多的制裁，尤其是針對俄羅斯最脆弱的地方如金融和能源業等。馬侃向美國電視台NBC表示，如果他能說服共和黨控制的參議院的話，他希望能夠成立一個委員會專門調查俄羅斯駭客事件。在那之前參議院的現有委員會，如他擔任主席的參議院軍事委員會，將會負責調查此事。

川普政府內部可能也會在俄羅斯議題發生意見衝突，已經被川普指派為國防部長的詹姆斯·馬提斯(James Mattis)，很可能會和川普團隊在俄羅斯政策方面意見相左。許多人預期他在獲得參議院同意他的任命後，會支持美國對俄羅斯採取更強硬的態度。但馬提斯若真對俄採取強硬態度，將會使美國增加在歐洲如巴爾幹半島國家和波蘭的軍力。

(中時電子報)