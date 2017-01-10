北農高價買水果？韓國瑜：一切照採購程序
台北地檢署偵辦台北農產公司涉嫌不法囤積商品、哄抬物價案，上周搜索北農公司等12處，約談常務董事陳益宗等8人，今日下午則約談北農總經理韓國瑜。針對外界質疑北農高價採購劣質水果禮盒，韓國瑜應訊前表示，四年半任期來對採購的唯一台詞就是「請照採購程序，祝你心想事成」，會向檢察官清楚說明。
韓國瑜表示，曾聽說過北農水果買貴了這件事，但任期內不管廠商賣的是地球儀、電腦報表紙、工程、水果、鳳梨酥，「不管你賣什麼，我永遠一句話，『請照採購程序，祝你心想事成』，這是我唯一的台詞。」
韓國瑜說，大部分商人經過朋友介紹認識之後，其餘就照採購程序，至於牽扯到偵查的內容就不能再講，因為檢察官也有交代過。
(中時)
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