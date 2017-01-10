亞太夏普大電視半價方案 讓你輕鬆過好年

亞太電信「Gt智慧生活」推出「BANDOTT」影音服務，提供愛奇藝、CATCHPLAY、NETFLIX及my video四大平台，還可一鍵切換家中第四台，月付NT$1,599，SHARP 50吋電視半價帶回家！(圖／亞太電信提供)

亞太電信日前推出SHARP大電視半價購機方案，公布以來，各門市及客服專線均湧進大量詢問人潮。購機搭贈的「BANDOTT(便當)」專屬4K數位機上盒已於今（1/10）日正式到貨，現在申辦智慧影視，可以半價購買電視，還可免費把「BANDOTT(便當)」4K數位機上盒帶回家，且享有免運費及免基本安裝服務，還能再抽100台SHARP 50吋4K大電視。

亞太電信的「BANDOTT（便當）」影音服務，提供愛奇藝、CATCHPLAY、Netflix、myVideo及Google等五大高畫質影音平台，又可一鍵切換至家中有線電視或MOD，滿足消費者追劇（韓劇/美劇）、看電影等需求，消費者可在家中透過大電視，享受高畫質正版影音內容。「BANDOTT(便當)」專屬4K數位機上盒已於今（1/10）日正式到貨，包含台北南京、台北三創中壢中山、新莊中正、台中英才、彰化中正店、台南體驗店、高雄裕誠等9家直營門市均已陳列，全國直營門市也陸續提供展示機，歡迎消費者踴躍至全國亞太電信Gt智慧生活門市參觀。

亞太電信表示，現在月付只要NT$1,599，SHARP的50吋電視，就可以半價帶回家；月付只要NT$999，SHARP 40吋電視，更是0元帶回家，同時再送愛奇藝免費收視12個月或CATCHPLAY 6個月；為鼓勵消費者在農曆新年前踴躍訂購，即日起申辦，更可週週抽SHARP 50吋4K大電視，到三月底止，要送出100台大電視。

(中時電子報)